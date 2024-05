Uffizi - in mostra due capolavori ‘riportati in vita’ dopo i Georgofili

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 24 maggio 2024 - Due“riportati in vita” dalla distruzione, causata dalla bomba mafiosa della strage dei, diventano adesso i protagonisti di una-monito simbolicamente organizzata daglinella 31esima ricorrenza dell’attentato che strappò la vita a cinque persone, danneggiando gravemente decine di opere e parte della stessa Galleria. I dipinti al centro dell’esposizione, offerti alla visione del pubblico insieme alle loro copie d’epoca (il cui studio e osservazione sono state fondamentali per consentirne il restauro) portano la firma del pittore caravaggesco del Seicento Bartolomeo Manfredi: si tratta delle grandi tele del Concerto e dei Giocatori di carte. Il Concerto è stata a prima opera ad essere stata sottoposta ad intervento e parzialmente recuperata già pochi mesila strage, nel 1993. I Giocatori è stata invece l’ultima, con una speciale operazione realizzata proprio in occasione della ricorrenza della strage nel 2018.

