UFFICIALE - Panchina Milan | Gerry Cardinale manda a casa Pioli Il comunicato

(Di venerdì 24 maggio 2024), dopo le ultime indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: Stefanolascerà il club dial termine della stagione. IlLa notizia era nell’aria già da diversi giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità. L’avventura tra ile Stefanosi concluderà al termine di questa stagione, dopo un percorso durato ben 5 anni, con 240 partite disputate. La gara contro la Salernitana sarà, quindi, l’ultima dell’allenatore ex Fiorentina sullarossonera. La separazione con il Diavolo arriverà, così, a un anno dalla scadenza naturale del contratto del tecnico emiliano, fissata per il 30 giugno 2025. I risultati poco convincenti dell’ultimo periodo, l’eliminazione dall’Europa League e le sconfitte nei derby hanno inciso in maniera indelebile sul futuro di, che adesso potrebbe trovare una nuova sistemazione. Questo ildel: ACe Stefanocomunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019.

Panchina Milan, il patron rossonero Gerry Cardinale ha scelto Paulo Fonseca per il dopo Stefano Pioli: ecco cosa manca per la firma… Panchina Milan, Gerry Cardinale ha scelto Fonseca per il dopo Pioli: ecco cosa manca per la firma del portoghese View this post on Instagram A post shared by dailymilan. dailymilan

Milan, i tifosi rossoneri non ci stanno all’arrivo di Paulo Fonseca: continua la contestazione, ma Cardinale ha le idee chiare… Nonostante Paulo Fonseca, al netto di clamorosi colpi di scena, sarà il prossimo allenatore del Milan, i tifosi rossoneri non hanno alcuna intenzione di mettere fine alla contestazione contro la società e soprattutto proprio contro l’allenatore portoghese. dailymilan

Juventus, Santini: 'Conte sognava ritorno, era il candidato di Ibrahimovic per il Milan' - Juventus, Santini: 'Conte sognava ritorno, era il candidato di Ibrahimovic per il milan' - Il giornalista sportivo a Tv Play ha aggiunto che il mancato approdo del tecnico al milan è stata una scelta del presidente cardinale ... it.blastingnews

Pensi solo ai soldi, al Milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club - Pensi solo ai soldi, al milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club - Al milan non c'è posto per chi pensa solo ai soldi. Ibrahimovic caccia subito il giocatore: ha già un accordo con un altro club. dotsport

Rinnovo Theo Hernandez, contatti PROFICUI tra le parti! La richiesta del francese non spaventa Cardinale: clamorosa INDISCREZIONE - Rinnovo Theo Hernandez, contatti PROFICUI tra le parti! La richiesta del francese non spaventa cardinale: clamorosa INDISCREZIONE - Come riportato da Tuttosport, le voci e le indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez non spaventano il calciomercato milan. Il club rossonero è deciso a trattenere il terzino francese attualmente in ... milannews24