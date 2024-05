Ufficiale - lascia il club | allenatore ora è a disposizione del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Adesso è, il tecnico ha salutato ile potrebbe sposare la causa azzurra nelle prossime ore: i tifosi osservano la vicenda. Ore caldissime per il futuro del, manca sempre meno all’accordo con il prossimoa cui sarà affidato il progetto tecnico della squadra partenopea. L’incertezza, al momento, regna ancora sovrana poiché gli azzurri hanno tante piste aperte sul proprio tavolo. Tuttavia, il casting sembra essersi ridotto a un basso numero di tecnici, tutti provenienti dal campionato di Serie A – eccezion fatta per Antonio Conte, fermo dopo l’esperienza in Premier League. Gasperini, Italiano e Pioli, infatti, sono i profili maggiormente attenzionati dalla dirigenza partenopea che, a partire da questo momento, può contare sulla notizia dell’ultim’ora: adesso è finalmente, l’può raggiungere gli azzurri dopo aver salutato il proprio, Pioli esonerato dal Milan: si avvicina il? Adesso è, a partire dalla prossima stagione Stefano Pioli non sarà più l’del Milan.