UFFICIALE – Barcellona - clamoroso ribaltone | Xavi esonerato!

(Di venerdì 24 maggio 2024)via dal! In un colpo di scena inaspettato. L’allenatore solo poche settimane fa era stato confermato alla guida del club. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi blaugrana e per il mondo del calcio. COMUNICATO INASPETTATO –non continuerà ad allenare il, questo il comunicato del club: “Venerdì il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta ha informatoHernández che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. L’FC Barcelona desidera ringraziareper il suo lavoro come allenatore, così come per la sua inimitabile carriera come giocatore e come capitano della squadra, e gli augura ogni futuro successo nel mondo.Hernández allenerà la squadra per l’ultima volta nella partita di domenica in casa del Siviglia. Nel corso dei prossimi giorni il FC Barcelona farà un annuncio riguardante la nuova struttura della prima squadra”.