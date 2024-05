Ucraina - Putin sarebbe pronto a un cessate il fuoco negoziato che riconosca le attuali linee del campo di battaglia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vladimir, secondo quanto riferiscono a Reuters quattro fonti russe,a fermare la guerra incon unilche“ledeldi”., hanno riferito a Reuters diverse fonti, avrebbe espresso “frustrazione” a un piccolo gruppo di consiglieri Tre delle fonti citate Reuters, che hanno familiarità con le discussioni nell’entourage di, hanno affermato che il presidente russo ha espresso “frustrazione” a un piccolo gruppo di consiglieri per quelli che considera tentativi sostenuti dall’Occidente di ostacolare i negoziati e la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di escludere i colloqui. “può combattere per tutto il tempo necessario, ma è ancheper unil, per congelare la guerra”, ha detto una fonte russa di alto livello che ha lavorato con il leader russo ed è a conoscenza delle conversazioni ad alto livello al Cremlino.

Una proposta che potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina. Come svela Reuters, il presidente russo Vladimir Putin è pronto a fermare il conflitto con un cessate il fuoco negoziato che riconosca le attuali linee del campo di battaglia. iltempo

"Putin pronto al cessate il fuoco in Ucraina": quelle voci sulle mosse dello Zar - "putin pronto al cessate il fuoco in ucraina": quelle voci sulle mosse dello Zar - Vladimir putin è pronto a fermare la guerra in ucraina. Il presidente russo sarebbe disposto a congelare il conflitto di fronte ad un cessate il fuoco negoziato che riconoscerebbe le attuali linee ... ilgiornale

Ucraina, Orban: "Europa si prepara a guerra con la Russia" - ucraina, Orban: "Europa si prepara a guerra con la Russia" - gruppi di lavoro presso la sede della Nato a Bruxelles stanno ora studiando come l'Alleanza possa prendere parte al conflitto in ucraina. In Russia esercitazioni nucleari, la Francia testa il missile ... adnkronos

Guerra in Ucraina, Putin pronto al cessate il fuoco: le condizioni poste dalla Russia - Guerra in ucraina, putin pronto al cessate il fuoco: le condizioni poste dalla Russia - Una proposta che potrebbe porre fine alla guerra in ucraina. Come svela Reuters, il presidente russo Vladimir putin è pronto a fermare il ... iltempo