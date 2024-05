Ucraina - Putin pronto a fermare la guerra? Kuleba | Da fonti Russia segnali falsi

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Vladimirsarebbea congelare lacon l'se fosse mantenuta, come base di partenza per negoziati di pace, l'attuale linea del fronte, hanno anticipato diverserilanciate dai media internazionali. Kiev, però, non crede alle intenzioni del presidente russo.di Mosca stanno ventilando la disponibilità dia porre .

In una mossa strategica prima del G7, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che autorizza la confisca delle proprietà americane in Russia nel caso di espropri di beni russi negli Stati Uniti. Questa decisione arriva mentre il G7 sta discutendo sull’utilizzo degli interessi derivanti dagli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. thesocialpost

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito che il presidente Vladimir Putin sia pronto a un cessate il fuoco in Ucraina sull'attuale linea del fronte, come riportato in un'esclusiva della Reuters che ha citato quattro fonti russe. quotidiano

