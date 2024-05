Ucraina - Putin delegittima Zelensky | negoziati? S - ma con chi?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 mag. (askanews) – Nel giorno in cui Reuters, citando quattro fonti, avanza l’ipotesi della possibilità reale di una volontà russa di trattare su Kiev, il leader del Cremlino Vladimirreplica indirettamente con un commento pesantissimo sul collega ucraino Volodymyr: “Se si arriva a questo, dobbiamo ovviamente capire conabbiamo a che fare e conpossiamo trattare per firmare documenti giuridicamente vincolanti, e poi dobbiamo essere completamente sicuri che abbiamo a che fare con autorità legittime”. Nello stile che gli è più congeniale,diaraun soggetto non affidabile per gli accordi, insomma. E dunque gli stessinon sono nemmeno un argomento. Oltre a rincarare poi la dose: “Penso che uno degli obiettivi della conferenza annunciata in Svizzera, sia proprio che la comunità occidentale, sponsor dell’odierno regime di Kiev, confermi la legittimità dell’attuale capo di Stato (, ndr)”.