Ucraina - Orban accusa Ue e Nato di preparare l' ingresso in guerra

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Ciò che accade oggi a Bruxelles e a Washington è una sorta di preparazione dell’atmosfera per un eventuale conflitto armato diretto. Potremmo dire che è la preparazione dell’entrata indell’Europa». E’ l’lanciata dal premier ungherese, Viktor, nel suo intervento settimanale alla radio pubblica Kossuth. In particolare,attacca il presidente francese, Emmanuel.

Bruxelles, 22 mar. (askanews) – Sul clima di guerra con la necessità di ‘preparare’ i cittadini c’è stato un malinteso, l’Ue non si sta preparando alla guerra. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un doorstep al termine del Consiglio europeo. ildenaro

“Se è stato un ‘consiglio di guerra’? Secondo me si è fatta confusione. Quello che c’era scritto e che poteva essere male interpretato non è un riferimento al ‘prepariamo i cittadini perché siamo in guerra’ ma era un riferimento alle crisi intese più in rapporto al tema della protezione civile”. ilfattoquotidiano

