(Di venerdì 24 maggio 2024) Stoltenberg: "L'ha il diritto di. E questo include attacchi controsul territorio russo" L'essere libera dimilitari incon le armi fornite dai partner occidentali. E' Jens Stoltenberg, segretario generale della, a invocare la svolta nel rapporto trae gli alleati. L', in particolare, non .

Ucraina, Nato in pressing: Kiev deve colpire obiettivi in Russia per difendersi - Ucraina, Nato in pressing: Kiev deve colpire obiettivi in Russia per difendersi - Stoltenberg: 'L'Ucraina ha il diritto di difendersi. E questo include attacchi contro obiettivi sul territorio russo' ... adnkronos

Ucraina, Putin e i negoziati: la strategia della Russia - Ucraina, Putin e i negoziati: la strategia della Russia - L'Ucraina avrebbe dovuto tenere elezioni a marzo ... della comunità internazionale può costringerlo a scegliere la pace sulla guerra. Questo è l'obiettivo del vertice di pace. Questo è il motivo per ... adnkronos

Putin e il bluff della pace, il vero obiettivo è dividere la Ue: l’apertura è un’occasione per attaccare Kiev - Putin e il bluff della pace, il vero obiettivo è dividere la Ue: l’apertura è un’occasione per attaccare Kiev - Le grandi manovre propagandistiche di Vladimir Putin, a due settimane dalle elezioni europee, sono sfacciate, ma efficaci. Prima fanno passare il messaggio che il Cremlino è pronto a ... ilmessaggero