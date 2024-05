Mosca, 21 aprile 2024 – Le forze russe potrebbero intensificare gli attacchi sfruttando la finestra temporale prima dell'arrivo dei nuovi aiuti militari in Ucraina: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) alla luce dell'approvazione di ieri alla Camera Usa del disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per Kiev. quotidiano

Ucraina: Mosca, 'intercettati sulla Crimea 3 missili Atacms di Kiev' - Ucraina: mosca, 'intercettati sulla crimea 3 missili Atacms di Kiev' - mosca, 24 mag. (Adnkronos) - "La scorsa notte, le forze di difesa aerea russe in servizio hanno distrutto tre missili Atacms lanciati dalle forze armate ucraine sulla crimea e due droni sulla regione ... lagazzettadelmezzogiorno

Putin e l'alleato Lukashenko, due giorni in Bielorussia per lo zar del Cremlino - Putin e l'alleato Lukashenko, due giorni in Bielorussia per lo zar del Cremlino - Putin è arrivato in Bielorussia per una visita di due giorni Il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato in Bielorussia per una visita di due giorni nell'ambito di una serie di viaggi all'estero c ... msn

Guerra Russia-Ucraina, Putin pronto a ritorsioni: “Confischeremo proprietà Usa”. Parigi testa missile con capacità nucleare - Guerra Russia-Ucraina, Putin pronto a ritorsioni: “Confischeremo proprietà Usa”. Parigi testa missile con capacità nucleare - Con una mossa che ha il sapore di un avvertimento in vista del vertice G7 del mese prossimo, Vladimir Putin ha firmato un decreto che permette la confisca di proprietà americane in Russia a risarcimen ... ilsecoloxix