Ucraina | Mosca - ‘intercettati sulla Crimea 3 missili Atacms di Kiev’

"La scorsa notte, le forze di difesa aerea russe in servizio hanno distrutto tre missili Atacms lanciati dalle forze armate ucraine sulla Crimea e due droni sulla regione di Belgorod nel Mar Nero, mentre la marina militare ha distrutto tre imbarcazioni senza pilota dirette verso la Crimea". Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.

La marina ucraina afferma di aver probabilmente distrutto l'ultima delle portaerei missilistiche russe che operavano in Crimea, nel Mar Nero.

Mosca, 24 mag. (Adnkronos) - "La scorsa notte, le forze di difesa aerea russe in servizio hanno distrutto tre missili Atacms lanciati dalle forze armate ucraine sulla Crimea e due droni sulla regione di Belgorod nel Mar Nero, mentre la marina militare ha distrutto tre imbarcazioni senza pilota dirette verso la Crimea".

Con una mossa che ha il sapore di un avvertimento in vista del vertice G7 del mese prossimo, Vladimir Putin ha firmato un decreto che permette la confisca di proprietà americane in Russia a risarcimento. Parigi testa missile con capacità nucleare.

