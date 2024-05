Ucraina - l' Estonia annuncia 650 mila euro di aiuti umanitari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Ministero degli Esteri estone stanzierà oltre 650.000inall', principalmente per sostenere il sistema educativo nelle aree di prima linea e assistere i bambini colpiti dalla guerra. Lo riportano oggi i media di Kiev. Il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha sottolineato l'impegno dei Tallinn a sostenere l'nel contesto dei bombardamenti russi in corso. "Gli attacchi quotidiani, anche nell'oblast di Kharkiv nelle ultime settimane, hanno portato alla morte di civili, alla distruzione di edifici e allo sfollamento forzato di migliaia di persone vulnerabili dalle loro case: è nostro dovere sostenerli in ogni modo possibile", ha affermato Tsahkna. .