Ucraina | Kiev - ‘1 240 soldati russi uccisi nell’ultimo giorno’

(Agenzia Nova) – “Non manderemo i nostri soldati a combattere in Ucraina e non siamo alla vigilia della terza guerra mondiale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani (nella foto), in occasione del quinto Meeting del Made in Italy di Aepi e Affari italiani, tenuto a Roma.

