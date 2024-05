(Di venerdì 24 maggio 2024) Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha negato ieri che Pechino abbia fornitoalla, respingendo le affermazioni fatte in tal senso dal ministro degli Esteri britannico Grant Shapps il giorno precedente. "Condanniamo la diffamazione infondata e irresponsabile della" da parte di Shapps, ha affermato Wenbin in una conferenza stampa citata oggi dai media ucraini. .

Ucraina: Cina: diffamante dire che diamo armi letali a Russia - Ucraina: Cina: diffamante dire che diamo armi letali a Russia - Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha negato ieri che Pechino abbia fornito armi letali alla Russia, respingendo le affermazioni fatte in tal senso dal ministro degli Esteri br ... ansa

Raid ucraini in Russia con le armi americane: Washington verso il sì - Raid ucraini in Russia con le armi americane: Washington verso il sì - NEW YORK — Gli Stati Uniti stanno considerando di consentire all’Ucraina l’uso delle loro armi per colpire la Russia sul suo territorio. Un drammatico cambiamento di linea anticipato dal New York Time ... repubblica

Attacchi in Russia. Blinken apre all’uso di armi americane - Attacchi in Russia. Blinken apre all’uso di armi americane - L’amministrazione Biden si prepara ad abbandonare il divieto di usare armi americane per colpire bersagli oltreconfine. L’escalation di Kharkiv giustifica il cambiamento ... editorialedomani