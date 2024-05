Tyler - il neonato trovato morto sulla nave da crociera | le accuse alla giovane mamma

(Di venerdì 24 maggio 2024) Resta in carcere ma cambiano leper la 28ennedi, ildi appena due giornidaSilver Whisper dove la donna lavorava. Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa da omicidio ad abbandono di minore. Il giudice non ha invece convalidato il.

Lo ha detto al giudice che l'ha interrogata: "L'avevo chiamato Tyler. E non volevo assolutamente che morisse". Lo ha ripetuto più volte, durante l'udienza di convalida, Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne, nata a Manila (Filippine), la mamma che ha dato alla luce il bambino sulla nave da crociera Silver Whisper venerdì 17 maggio e poi ne avrebbe provocato la morte per una 'negligenza criminale' L'articolo Neonato morto sulla nave da crociera, la madre: “L’avevo chiamato Tyler, volevo che vivesse” proviene da Firenze Post. firenzepost

