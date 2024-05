Tutto sulla famosissima canzone

Bologna, 20 maggio 2024 – La fiction ‘Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo’ dedicata a Guglielmo Marconi andrà in onda in prima serata su Rai 1 questa sera e domani (20 e 21 maggio). Formata da quattro episodi, trasmessi due per volta, è una miniserie dedicata al 150esimo anniversario della nascita del celebre inventore, imprenditore e premio Nobel, padre della telegrafia senza fili e della radio. ilrestodelcarlino

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming Lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024 (in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai) alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie evento con Stefano Accorsi dedicata al padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, premio Nobel per la fisica nel 1909. tpi

Il video del photocall della miniserie Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo con i protagonisti Stefano Accorsi, Ludovica Martino, Nicolas Maupas e tutto il cast, in onda su Rai1 Vi presentiamo il video del photocall della miniserie Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo con i protagonisti Stefano Accorsi, Ludovica Martino, Nicolas Maupas e tutto il cast. spettacolo.eu

Partita da Mortegliano la 19esima tappa del Giro: la grande festa in città, simbolo di rinascita - Partita da Mortegliano la 19esima tappa del Giro: la grande festa in città, simbolo di rinascita - Prima la birra, poi grissini e gallette. Ora anche il panino con la salsiccia. tutto diventa rosa per il giro e alle innovazioni culinarie di Mortegliano, Avasinis risponde con un grande classico: il ... mattinopadova.gelocal

OnePlus 13: tutto quello che sappiamo ad oggi. Sarà il primo con Snapdragon 8 Gen 4 - OnePlus 13: tutto quello che sappiamo ad oggi. Sarà il primo con Snapdragon 8 Gen 4 - OnePlus 13: tutto quello che sappiamo ad oggi ... e display Quad-Curved 23 MAG Mercato di smartphone europeo in ripresa. Ecco la TOP 5 dei marchi in Italia In Photoshop arriva l'IA di nuova ... hwupgrade

GIGI D’ALESSIO: “Fra” è il primo tempo del mio nuovo progetto musicale - GIGI D’ALESSIO: “Fra” è il primo tempo del mio nuovo progetto musicale - "FRA" è il nuovo album di Gigi D’Alessio. Dieci tracce che sono concepite come se fosse una playlist da ascoltare dall’inizio alla fine. newsic