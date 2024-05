Tutto pronto per Tre Valli Varesine Handbike Quando lo sport fa rima con inclusione

(Di venerdì 24 maggio 2024) La città si prepara ad ospitare la pedizione della Tre, manifestazione paraciclistica organizzata, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, dalla società ciclistica Alfredo Binda, importante e conosciuta realtàiva del territorio che promuove la corsa classica per professionisti e la TreWomen’s Race che da qualche anno prendono il via a Busto Arsizio. Dunque una grande novità in campoivo, la pedizione della Tre, in programma il prossimo 22 giugno, presentata l’altro giorno nella Sala consiliare da Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, che ha sottolineato: "Con il Comune di Busto Arsizio abbiamo voluto creare un eventoivo che simboleggia un momento disenza precedenti, rappresentando un passo avanti nella promozione dell’accessibilità e dell’uguaglianza nello

Torre de’ Roveri. Aveva già vinto tre gare in Mtb, meritandosi la convocazione agli Europei di specialità in programma in Romania il prossimo fine settimana. Su questa torta già gustosa mancava solo la ciliegina di un exploit su strada, ciliegina arrivata oggi a Casale Litta, dove il trentino Mattia Stenico si è imposto nella 47esima edizione della Piccola Tre Valli Varesine. bergamonews

La Tre Valli Varesine ospite del “Caffè degli Alpini” - La Tre valli varesine ospite del “Caffè degli Alpini” - Gli appuntamenti de “Il Caffè degli Alpini” promossi dal Gruppo Alpini di Varese si dimostrano di grande interesse. A confermarlo è stata la presentazione ... settenews