Truffa dei certificati bianchi a Brescia | sequestrati quattro milioni di euro

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Un sequestro preventivo da quasidi. lo hanno eseguito i finanzieri del Comando Provinciale di, nei giorni scorsi, nell’ambito di un’indagine peraggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, auto-riciclaggio, nel settore dell'efficientamento energetico Il provvedimento di sequestro preventivo di 3.996.121,28è stato emesso dal Gip del Tribunale di. L'inchiesta è stata avviata nel 2022 dalla Tenenza di Salò e coordinata dalla Procura della Repubblica die ha consentito di svelare l'esistenza di una presunta estesaposta in essere da una società con base nella provincia di, imperniata intorno al meccanismo dei cosiddetti '''' (Titoli di Efficienza Energetica), principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia, introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 2005.