Trovato morto Franco Anelli - era rettore della Cattolica

Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell'Università Cattolica professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. «Con profonda costernazione - si sottolinea in una not- la Comunità dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari».

iltempo

Macerata, 23 maggio 2024 – Da giorni non rispondeva al telefono e non si avevano sue notizie, così un conoscente ha allertato il 118. E quando gli operatori sanitari sono entrati in casa, grazie all’intervento dei vigili dl fuoco, lo hanno trovato morto, seduto davanti al computer.

ilrestodelcarlino