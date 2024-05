Triathlon - World Championship Series 2024 | a Cagliari otto italiani al via

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutto pronto aper la tappa delle, in programma domani nella spiaggia del Poetto. L’evento è stato supportato dagli interventi di Franco Cuccureddu (Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna), Riccardo Giubilei (Presidente della Federazione Italiana), Ian Howard (Vice Presidente di), Antonio Arimany (Segretario Generale di) e di Bruno Perra (Presidente Coni Sardegna). La WTCSentrerà nel vivo domani alle 11.00 con la partenza femminile (in start list 61 donne) per poi proseguire alle 15.15 con quella maschile (64 uomini). Un appuntamento decisivo verso il sogno a cinque cerchi visto che sarà l’ultima gara utile per raccogliere punti in ottica di qualificazione ai Giochi di Parigiche vedranno i migliori triatleti del mondo darsi battaglia nel centro della capitale francese il 30 e 31 luglio, per le prove individuali, e il 5 agosto per la staffetta mista.

Domani al Poetto la World triathlon championship series Cagliari 2024 - Domani al Poetto la world triathlon championship series Cagliari 2024 - La WTCS Cagliari 2024 entrerà nel vivo domani alle 11 con la partenza femminile (in start list 61 donne) per poi proseguire alle 15.15 con quella maschile (in start list 64 uomini). Un appuntamento de ... sardiniapost

Presentata alla stampa la World Triathlon Championship Series, domani la gara al Poetto - Presentata alla stampa la world triathlon Championship Series, domani la gara al Poetto - Si è chiuso poco fa a Cagliari l'evento di presentazione alla stampa della tappa italiana della world triathlon Championship Series ... sardegnareporter

Paris Olympics 2024: expect team tactics in Jason Ng v Ayan Beisenbayev battle, says triathlon coach Andrew Wright - Paris Olympics 2024: expect team tactics in Jason Ng v Ayan Beisenbayev battle, says triathlon coach Andrew Wright - Hong Kong Olympic hopeful Ng and rival Beisenbayev are competing for the remaining 'new flag' Olympics berth With Ng slightly ahead in the standings, the Kazakh's team has stacked the field with his ... msn