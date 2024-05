Treviso - studenti musulmani esentati dallo studio della Divina Commedia Scoppia polemica

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sta facendo discutere la decisione presa in una scuola media didi esentare duee di conseguenza da compiti e interrogazioni riguardanti l’opera di Dante Alighieri. "Per il momento sto cercando di chiarire cosa sia accaduto - ha detto la preside Francesca Magnano a Il Corriere del Veneto - di certo è un errore dire che c’è stato un via libera, io non sapevo nulla di questa storia e sto cercando di fare chiarezza con i docenti coinvolti". E dalla politica arriva una condanna bipartisan.