Treviso - stop all’insegnamento di Dante per non offendere gli studenti musulmani | Valditara manda gli ispettori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Esonerati dallo studiareperché. A deciderlo è stato un insegnate di una scuola media dicosì “scrupoloso” da chiedere alle famiglie l’autorizzazione a spiegare il capolavoro del Sommo Poeta. Una richiesta che ha visto il no delle famiglie di due ragazzini di fede islamica che a quel punto avrebbero fatto a meno di prendere in mano la Divina Commedia. La decisione in queste ore sta facendo il giro della Rete e non solo, tanto da far intervenire immediatamente il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppee il numero uno dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto Marco Bussetti che conferma a IlFattoQuotidiano.it di essere pronto ad inviare glinella scuola dove si è registrato il fatto. La vicenda risale a febbraio ma è uscita in questi giorni sui quotidiani locali. A scatenare il caos sarebbe stato proprio un professore di italiano che nell’affrontare il Duecento in una terza media ha parlato anche di, approfondendo il tema com’è giusto che sia da ogni punto di vista, anche quello religioso.