Trento - massi sulla strada | 12 famiglie di Levico Terme isolate da una frana

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il sindaco ha messo a disposizione delle case del Comune fino a quando non sarà ripristinata la

Nelle prime ore del mattino di oggi due terribili incidenti stradali hanno tolto la vita a una 33enne di Scurelle, in provincia di Trento, e a un giovane di 19 anni a Defensola, in provincia di Foggia. Due terribili fatalità di cui ancora non sono chiare le dinamiche e su cui ora stanno indagando le […] L'articolo Tragedie stradali, a Foggia e Trento due giovani vittime: si indaga sulle dinamiche proviene da Il Difforme. ildifforme

C'è anche Aleksander Aamodt Kilde in Garda Trentino con i compagni: "Una gioia tornare con la squadra" - C'è anche Aleksander Aamodt Kilde in Garda Trentino con i compagni: "Una gioia tornare con la squadra" - Una settimana di lavoro (tra mille attività differenti) per il tradizionale raduno della nazionale maschile scandinava sulle rive del Garda: il vincitore della CdM ... neveitalia

QUESTURA TRENTO * “UNA VITA DA SOCIAL” «SICUREZZA ON-LINE, A ROVERETO IL TRUCK POLIZIA POSTALE TRASFORMATO IN AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE» - QUESTURA trento * “UNA VITA DA SOCIAL” «SICUREZZA ON-LINE, A ROVERETO IL TRUCK POLIZIA POSTALE TRASFORMATO IN AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE» - Da Sanremo riprende l’XI edizione di Una Vita da Social. Riparte da Sanremo, dove ha sostato per la 74° edizione del Festival della Canzone Italiana, ... agenziagiornalisticaopinione

Salerno, sosta selvaggia e il traffico impazzito - Salerno, sosta selvaggia e il traffico impazzito - È una giungla di sosta selvaggia. Nella morsa del parcheggio in divieto di sosta e zona rimozione finiscono la Lungoirno (anche ieri super trafficata a orario di punta di mattina), ... ilmattino