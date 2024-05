Trema ancora il sud Italia - terremoto di magnitudo 3 8 nel Mar Ionio | scossa avvertita anche in Puglia

(Di venerdì 24 maggio 2024)il Sud. Ma questa volta la zona è quella pugliese. Unadidi3.8 è stata registrata, questa mattina presto, intorno alle 5:29, nel Marsettentrionale, a sudest della costa meridionale della. A renderlo noto è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) aggiungendo che il sisma ha avuto ipocentro a dieci chilometri di profondità. Solamente quattro giorni fa, il 20 maggio scorso, un altro, di4.4, è stato avvertito ai Campi Flegrei e a Napoli. Uno sciame sismico di forte intensità che ha colpito la zona campana provocando lievi danni in diversi paesi e panico in tutto l’hinterland. Laè stata la più intensa degli ultimi quarant’anni. Due giorni fa, invece, il 22 maggio scorso, sempre nella zona dei Campi Flegrei, è stato registrato un nuovo sisma di3.6, alle 8:28 di mattina e ad una profondità di due chilometri.

Nella giornata di ieri, è arrivata la lista dei 30 di Luciano Spalletti per il prossimo Europeo: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni […] L'articolo Nazionale Italiana, ancora fuori Lorenzo Insigne: l’ex capitano azzurro non prenderà parte agli Europei proviene da DailyNews24. dailynews24

Giappone: ad aprile rallenta ancora l'inflazione, +2,2% su anno - Giappone: ad aprile rallenta ancora l'inflazione, +2,2% su anno - Inflazione invariata su mese +0,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - Rallenta ancora l'inflazione in Giappone e lo fa per il secondo mese consecutivo. Ad aprile, escludendo i prodotti fresch ... borsaitaliana

Sull'IA in Italia c'è troppa distanza tra ricerca e imprese - Sull'IA in italia c'è troppa distanza tra ricerca e imprese - Quando si parla di Intelligenza Artificiale, in italia è ancora troppo vasta la distanza tra la ricerca scientifica e le applicazioni che le imprese possono implementare: la quantità di aziende che ut ... ansa

Chico Forti, il comunicato di Loft: le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate - Chico Forti, il comunicato di Loft: le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate - Le Iene accusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso Forti (quando la puntata integrale è sulle piatta ... ilfattoquotidiano