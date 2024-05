Tre bambini e la loro mamma trovati morti in casa | sono stati accoltellati

(Di venerdì 24 maggio 2024) I vigili del fuoco intervengono in un appartamento per un incendio e scoprono una realtà ancora più devastante: nell'abitazione c'erano i cadaveri di una donna e dei suoi tre figli. A ucciderli, secondo quanto emerso immediatamente, nonstate le fiamme ma colpi di arma da taglio. Si tratta.

Terribile lite in famiglia finita in dramma a Cianciana, paese dell'entroterra in provincia di Agrigento, in Sicilia. Un uomo di 35 anni, Daniele Alba, di professione meccanico, ha aggredito. leggo

Ha accoltellato moglie e figli, dopo l'ennesimo litigio in famiglia, e poi si è barricato in casa prima di arrendersi ed essere arrestato dai carabinieri. I due fratellini, di tre e sette. leggo

Giappone, 3 bambini e la loro madre uccisi in casa a Tokyo - Giappone, 3 bambini e la loro madre uccisi in casa a Tokyo - Tre bambini e la loro madre sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da taglio ieri nella loro casa di Tokyo. Lo riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, aggiungendo che la polizia sta interrogan ... ansa

