Traffico Roma del 24-05-2024 ore 18 | 30

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna spostamenti maggiormente concentrati tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud accade lo stesso in interna tra via Trionfale via Prenestina possibili rallentamenti ancora per la circolazione sostenuta sul percorso laziale la1 tra la diramazione Roma Sud Valmontone in aumento il traffico in uscita dalla capitale ma senza altri disagi sul tratto Urbano della A24 rimane trafficata via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria a Roma città prudenza per i possibili Disagi causati da un incidente su via dei Monti Tiburtini altezza via Ugo zatterin Attenzione Per lo stesso motivo su via Anagnina incrocio via dei Sette Metri Provenendo dal centro prestare attenzione in piazza dell’esquilino una manifestazione in programma dalle 17:30 alle 19:30 possibili ripercussioni al traffico in zona Centocelle per permettere l’evento Festival del Cibo di Strada dalle 6 di questa mattina chiusa via dei Castani tra Piazza dei Mirti e via dei Glicini la riapertura è prevista per le 10 del mattino di lunedì 27 tutte le notizie su roma.

Entro la giornata odierna saranno completate le operazioni di smontaggio della gru a torre fuori asse. L’intervento è, attualmente, in corso di svolgimento e proseguirà anche nel corso della notte in maniera di procedere, una volta ripulita la pavimentazione stradale, e ripristinate tutte le condizioni di sicurezza stradale, alla riapertura al traffico, preventivata per le ore 13:00 di domani, del tratto viario attualmente interdetto alla circolazione.

