Traffico Roma del 24-05-2024 ore 17 | 00

(Di venerdì 24 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità terminati i lavori di potatura su viale del Policlinico chiusa nei giorni precedenti tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università la strada torna regolarmente percorribile su entrambe le direzioni al Flaminio prosegue su viale del vignola il divieto di transito per i lavori di potatura tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia la fine degli interventi è prevista entro il termine della giornata odierna Per lo stesso motivo su via Cristoforo Colombo c’è una riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede dalle 9:17 i lavori sono verso Ostia in e fascia oraria 1017 i lavori di potatura sono in direzionein zona San Lorenzo nel dettaglio via dei Volsci dalle 16 è in programma una manifestazione tra via dei Latini e via degli Equi possibili chiusure e deviazioni per ilil termine è l’evento è per le 20 maggiori dettagli sulle nostre notizie su