Traffico Roma del 24-05-2024 ore 10 | 30

(Di venerdì 24 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità possibili ripercussioni per la viabilità alla prima questa mattina in Piazza Santi Apostoli la seconda in piazza dell’esquilino a partire dalle 17:30 a Centocelle da oggi a lunedì evento in via dei Castani tra Piazza dei Mirti e via dei Glicini sono deviate le linee 542 ec5 questa notte Inoltre a cambiare percorso sarà la nmc dalle 19:30 in programma una processione con partenza e arrivo in piazza Santa Maria Ausiliatrice possibili deviazioni o brevi Stop per le vigne 85590 ora le anticipazioni per il week end a domani sono in programma due cortei alle 14:30 a quello indetto dall’Associazione nonunadimeno in difesa della legge 194 i manifestanti partiranno da piazza Vittorio alle 14:30 per arrivare in Piazza Bocca della Verità possibili deviazioni o limitazioni per 19 linee di bus dalle 15 corteo anche in zona Ostiense con pensa e arrivo presso il ponte settimia spizzichino chiusura alsu via Ostiense Piazza di Porta San Paolo possibili modifiche per 15 linee di bus aggiornamenti sumobile.