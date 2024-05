Traffico Roma del 24-05-2024 ore 07 | 30

Luceverde Roma veri trovati in studio di zia Raimondi ci sono problemi sulla diramazione di Roma Sud per un incidente incolonnamenti tra il raccordo anulare Monteporzio in direzione dell’autosole nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante incidente anche su via Salaria all’altezza di via Angelo Banti incolonnamenti da Settebagni in direzione di Monterotondo sulla tangenziale est per un altro incidente avvenuto all’altezza dello svincolo per via Tiburtina nella galleria della Nuova Circonvallazione interna Ci sono code in direzione di via Salaria altri file per traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni andiamo sul raccordo anulare per un incidente comunque risolto restano code a tratti in carreggiata interna tra Selva Candida e casse Beats è più avanti per traffico altre cose tra Nomentana e Prenestina si sta in fila anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare sito roma.

