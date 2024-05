Tra Israele e Ue volano gli stracci Tel Aviv attacca il governo Sánchez per aver riconosciuto lo Stato palestinese e scatena la reazione di Borrell

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Passano i giorni ma non si placano le critiche dialla decisione di Spagna, Norvegia e Irlanda, di riconoscere lo. Le ultime bordate arrivate da Telhanno messo nel mirino ildi Madrid, con il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, che su X ha lanciato pesanti accuse: “In risposta al riconoscimento da parte della Spagna di unoe all’appello antisemita del vice premier spagnolo (Yolanda Diaz, ndr) a non solo riconoscere la Palestina ma a ‘liberare la Palestina dal fiume al mare’, ho deciso di tagliare il collegamento tra l’ambasciata della Spagna ine i palestinesi, e di vietare al consolato spagnolo a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi della Cisgiordania”. Come se non bastasse, il ministro ha ulteriormente precisato che “Se questa persona (la vicepremier spagnola, ndr) ignorante e piena di odio vuole capire cosa vuole veramente l’Islam radicale, dovrebbe studiare i 700 anni di dominio islamico in Al-Andalus, la Spagna di oggi”.