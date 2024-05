TOTIFISSO | il governatore respinge le accuse Le 180 domande dei pm

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un interrogatorio fiume e una lista infinita di, per trovare riscontri o contraddizioni nell'inchiesta per corruzione che ha messo nel mirino Giovanni Toti. Ildella Liguria, ai domiciliari dal 7 maggio scorso, ieri si è volontariamente sottoposto a un faccia a faccia con i pm Federico Manotti dell'Antimafia, Luca Monteverde e con il procuratore aggiunto Vittorio Miniati i quali, in oltre otto ore di colloquio, hanno posto ben 180relative a 9mila pagine di atti, al fine di approfondire le contestazioni riguardanti il presunto «Sistema Toti», quel do ut des, finanziamenti elettorali regolarmente dichiarati in cambio di favori, tra il presidente della Regione e alcuni imprenditori, in primis Aldo Spinelli. Il, assistito dall'avvocato Stefano Savi, ha risposto a tutti i quesiti e negato ogni addebito, forte della convinzione della sua innocenza e «armato» della documentazione contabile che riporta ogni singolo bonifico di quei 74mila euro contestati, dichiarati nel rispetto della legge sul finanziamento ai partiti e sulle erogazioni dei privati alla politica.

Le analogie con il caso Puglia (però Emiliano uscì indenne) - Le analogie con il caso Puglia (però Emiliano uscì indenne) - Fu assolto in primo grado per aver ricevuto 65mila euro per le Primarie Pd 2017 da imprenditori sponsor: "Non sapeva" ... ilgiornale