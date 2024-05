Toti replica alle accuse | nessun contributo ha prodotto arricchimento o utilità personale a me

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con una mossa non ordinaria il Governatore ligureha “spiazzato” tutti pubblicando online la sua “difesa”. Gli accusatori hanno posto 180 domande in otto ore a Giovanni. L’interrogatorio si è tenuto nella caserma della Guardia di finanza di Molo Giano, nel porto di Genova. Il Governatore si è difeso ribattendo punto su punto.è stato posto ai domiciliari e deve rispondere dell’accusa di corruzione e falso. Le domande sono state formulate dai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, titolari dell’inchiesta sulla corruzione in porto. Con loro anche il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Il presidente della Regione Liguria ha depositato una memoria articolata in più pagine. In uno dei passaggi più significativi, volto a sminare il castelletto accusatorio,spiega che “ogni euro incassato ha avuto una destinazione politica:haa me, agli altri appartenenti al mio partito o a terzi privati”.

