Toti ora passa al contrattacco | dopo l' interrogatorio fiume la richiesta sui domiciliari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giovannidifende se stesso e il “modello Genova” e il giornol'di otto ore davanti ai pm che lo accusano di corruzione per aver favorito alcuni imprenditori e voto di scambio per essere eletto, il governatore ligure non abdica ma prova a “riabilitarsi” con ladi revoca degli arresti. A più di due settimane dalla misura scattata lo scorso 7 maggio, il presidente della Regione Liguria tenta di tirarsi fuori dall'angolo, prima rispondendo per otto ore alle domande serrate del procuratore aggiunto Vittorio Miniati e dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti, poi consegnando una memoria di 17 pagine che suona come un manifesto morale e politico, quindi rivendicando un ruolo pubblico a cui, in tanti, gli hanno chiesto di rinunciare. «Presto presenteremo l'istanza al gip di revoca della misura cautelare, ma non ho ancora deciso quando» spiega il difensore Stefano Savi.