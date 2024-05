Toti - la sua verità in un interrogatorio-fiume | Nessun reat - i soldi che ho preso erano per la politica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una memoria difensiva di 17 cartelle e undi 8 ore a cui Giovaninon si è sottratto rispondendo a 180 domande dei magistrati. “Ho fatto solo. Ogni euro che hol’ho rendicontato” è la sintesi del suo discorso. Nella caserma della Guardia di finanza di Molo Giano, nel porto di Genova, questa volta il governatore ligure ha parlato, giovedì 23 maggio. Aveva chiesto di farlo ed è stato accontentato dopo che in un primo momento la procura aveva fatto sapere che l’“non era dovuto”. E che sarebbe stato deciso a discrezione dei pm. È chiaro che i procuratori volevano chiamarea rispondere dei suoi atti, dopo averlo fatto arrestare, ai domiciliari, lo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione e falso in atto pubblico. Il giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, aveva infatti autorizzato le misure cautelari, dopo che l’équipe del procuratore capo di Genova, Nicola Piacente, aveva depositato la richiesta a fine dicembre 2023.

dall’inviato È entrato poco dopo colazione ed è uscito all’ora dell’aperitivo. Nel mezzo, un pranzo consumato in fretta, senza il caviale delle intercettazioni, e soprattutto 180 domande preparate dai pm per il confronto investigativo più atteso. lanazione

Nella sede operativa della Guardia di Finanza a Molo Giano, luogo segnato dal crollo della Torre Piloti undici anni fa, Giovanni Toti resiste e contrattacca. Risponde alle domande di tre magistrati per otto ore, presentando una memoria difensiva di 17 pagine che è un messaggio non solo agli inquirenti, ma all’intero mondo politico italiano. thesocialpost

