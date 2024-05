Toti - interrogatorio di 8 or - memoria difensiva di 17 pagine | Ogni euro per il bene pubbli -o, nessuna corruzione - IL TESTO

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giovanniè stato sottoposto ad undi 8 ore davanti ai pm, cercando di replicare colpo su colpo alle accuse che gli sono state mosse. Una giornata importante quella di ieri, giovedì 23 maggio, in merito all'inchiesta in Liguria che ha portato agli arresti domiciliari del president .

dall’inviato È entrato poco dopo colazione ed è uscito all’ora dell’aperitivo. Nel mezzo, un pranzo consumato in fretta, senza il caviale delle intercettazioni, e soprattutto 180 domande preparate dai pm per il confronto investigativo più atteso. lanazione

Una giornata a caccia del naso di Toti - Una giornata a caccia del naso di toti - La cronaca tra depistaggi e bufale del paradossale giovedì di maggio passato dai cronisti per tentare di avere anche solo una foto del presidente della Liguria che pure sull’immagine e la comunicazion ... primocanale

Toti, tutte le 17 pagine delle memoria difensiva: “Ogni euro incassato è stato destinato alla politica” - toti, tutte le 17 pagine delle memoria difensiva: “Ogni euro incassato è stato destinato alla politica” - Giovanni toti, presidente della Regione Liguria, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio iniziato alle 11 di mattina e terminato in serata, durante il quale ha risposto a 180 domande preparate ... blitzquotidiano

Inchiesta in Liguria, la lunga attesa della politica ligure: “Adesso cosa farà il governatore” - Inchiesta in Liguria, la lunga attesa della politica ligure: “Adesso cosa farà il governatore” - Il centrodestra nell’incertezza. Ma c’è chi prevede: “Forse non subito ma alla fine dovrà lasciare”. I giallorossi per ora restano alla finestra: “Non ... ilsecoloxix