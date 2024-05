Toti - interrogatorio di 8 or - memoria difensiva di 17 pagine | Ogni euro per il bene pubbli -o, nessuna corruzione - IL TESTO

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giovanniè stato sottoposto ad undi 8 ore davanti ai pm, cercando di replicare colpo su colpo alle accuse che gli sono state mosse. Una giornata importante quella di ieri, giovedì 23 maggio, in merito all'inchiesta in Liguria che ha portato agli arresti domiciliari del president .

Giovanni Toti difende se stesso e il “modello Genova” e il giorno dopo l'interrogatorio di otto ore davanti ai pm che lo accusano di corruzione per aver favorito alcuni imprenditori e voto di scambio per essere eletto, il governatore ligure non abdica ma prova a “riabilitarsi” con la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. iltempo

Corruzione in Liguria, il verbale di Toti: “Spinelli mi chiedeva aiuti e io soldi. Ma non c’era correlazione” - Corruzione in Liguria, il verbale di toti: “Spinelli mi chiedeva aiuti e io soldi. Ma non c’era correlazione” - Genova. “Qui chiedevo finanziamenti ad Aldo Spinelli”. Giovanni toti lo ammette più volte, ma non c’è stata, a suo dire, “alcuna correlazione” fra le decisioni favorevoli all’imprenditore e i soldi in ... ilfattoquotidiano

Da Toti troppi “non ricordo”, l’interrogatorio del governatore non convince i pm. Molti i fronti ancora aperti - Da toti troppi “non ricordo”, l’interrogatorio del governatore non convince i pm. Molti i fronti ancora aperti - Nelle 27 pagine dell'interrogatorio di toti, la storia degli affari di Genova dell’ultimo decennio. Troppi i "non ricordo" del presidente Un verbale di 27 pagine fitte. Le 167 domande dei magistrati ... lanotiziagiornale

Toti spiazza tutti e va all’attacco. E la memoria giudiziaria diventa atto politico - toti spiazza tutti e va all’attacco. E la memoria giudiziaria diventa atto politico - Il giorno dell’interrogatorio è in genere, per quell’insieme di regole non scritte del giornalismo giudiziario, il giorno dell’indagato. Dopo ... notizie.tiscali