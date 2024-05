Toti? Cosa gli hanno chiesto i giudici Senaldi rivela il retroscena sull’interrogatorio | il VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel giorno in cui Giovanniè stato ascoltato dai, nei programmi tv si approfondisce il caso che vede coinvolto il governatore della Liguria in un’inchiesta che ha più luci che ombre. Se ne è parlato dunque anche nel corso della puntata di “Prima di domani” andata in onda il 23 maggio, su Rete4. In collegamento con lo studio di Bianca Berlinguer c’è il condirettore di Libero, Pietro, che fa il puntofiume del governatore della Liguria. Un interrogatorio durato 8 ore in cuiha risposto a più di 200 domande respingendo tutte le accuse., appunto,ai telespettatori quali sono state le domande rivolte ache ha, comunque, ribadito di aver operato sempre per il bene della sua regione.è stato ascoltato nella caserma della Guardia di finanza di Molo Giano, nel porto di Genova. Il governatore, ai domiciliari con l’accusa di corruzione e falso, ha risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, titolari dell’inchiesta sulla corruzione in porto.