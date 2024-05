Toscana - vino e cultura Si punta sull’eccellenza | Un’esperienza dedicata alle famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) "È vero, laha un nome molto importante ed è al centro dell’Italia: ecco perché non guardiamo soltanto alla nostra regione, ma addirittura anche all’estero. Cantine Aperte è stato fondato da mia madre nel 1993 ed è un grande volano di presentazione di quelle che sono le offerte dell’annata. Si vuole andare a offrireche non parli soltanto agli esperti, ma". Violante Gardini Cinelli Colombini è la presidente del Movimento Turismo del. Per l’edizione 2024 sono oltre 50 le aziende del territorio che partecipano a Cantine Aperte, pronte ad accogliere migliaia di amanti delladele delle meraviglie di un’intera regione: da Firenze al mare. Per questa edizione uno straordinario, in pasto c’è un binomio tutto toscano: il Pane Toscano Dop incontra i vini delle cantine in un evento promosso per celebrare due grandi prodotti della tradizione regionale.