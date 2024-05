Torres - Fischnaller in dubbio | mister Greco non è preoccupato della sua possibile assenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio di-Benevento, l'allenatorecompagine sarda Alfonsoha rilasciato alcune dichiarazioni a Centotrentuno sulforfait dell'attaccante, alle prese con un fastidio muscolare: "Valuteremo domani – ha spiegato– se sarà il caso di rischiarlo o di tenerlo a riposo. Ma per noi cambia poco, a prescindere da chi dovrà scendere in campo dobbiamo mantenere sempre lo stesso atteggiamento e la stessa voglia. Consapevoli di incontrare una squadra forte ma di avere anche una bolgia dalla nostra parte grazie alla spinta del tanto pubblico che sarà presente. Però non dovrà essere trascinante negativamente questo aspetto, servirà sfruttarlo nel modo giusto ricordandoci sempre che dovremo giocare con freddezza sapendo che si può risolvere anche alla fine".