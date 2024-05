Torre del Greco - torna festa dei quattro altari dopo 16 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNuovo logo, prime iniziative e artisti che realizzeranno le opere pittoriche: sono le novità legate alladei, chedelnel 2024 a sedicidall’ultima edizione. La presentazione nel corso di una conferenza svolta oggi nell’aula consiliare del Comune. Si parte sabato 25 e domenica 26 maggio con il “Villaggio dell’identità”, una due giorni dedicata alle scuole, che negli ex molini Meridionali Marzoli metteranno in scena esibizioni che richiamereanno i temi della: “I giovani – le parole del sindaco Luigi Mennella – sono il motore della città e dunque devono essere in primis loro a riappropriarsi di quelle tradizioni, come appunto ladei, che possono rappresentare un veicolo turistico e dunque di sviluppo perdel”. Oltre alle scuole, sabato sono annunciate anche le performance del gruppo di musica popolare Luna Janara e della banda Acmt.