Torna Cartoons on the bay - dal 29 maggio al 2 giugno a Pescara

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (askanews) – John Musker, Leslie Iwerks, Juanio Guarnido, Sara Pichelli. Sono solo alcune delle guest star diOn The Bay 2024. Il manifesto della 28° edizione del Festival internazionale dell’animazione, della transmedialità e delle meta arti in programma adal 29al 2è affidato all’illustratrice e disegnatrice Silvia Ziche e al suo personaggio Lucrezia. Oltre trecento le opere in concorso provenienti da quasi cinquanta paesi che si contenderanno i prestigiosi Pulcinella Awards mentre lo Sport sarà il tema dell’anno per celebrare le imminenti Olimpiadi e la Spagna, nazione ospite, sarà protagonista in collaborazione con l’Instituto Cervantes.On The Bay diventa sempre di più festival di tutta la Rai con la collaborazione dei main partner Rai Kids, RaiPlay, Rai Radio Kids, Rai Radio 2 e Rai Libri. Oltre cento ospiti tra registi, produttori, artisti e manager del mondo dell’animazione si alterneranno all’Aurum per una tre giorni di panel, key notes e masterclass mentre sul palco di Piazza della Rinascita sono in programma i concerti di Antonella Ruggiero, Emanuela Pacotto e dell’Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia.