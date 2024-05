Torino - l’Europa e poi Vanoli | ecco perché sarà una settimana decisiv - le date 

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildinnanzi a unaa, le combinazioni pere l’arrivo di Paolole date catartiche per i granata Si preannuncia unarovente, e non solo per il progressivo aumento delle temperature atmosferiche nel capoluogo piemontese, per il. Il prossimo manipolo di giorni metterà (finalmente) tutto l’ambiente Toro (dai .