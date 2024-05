Torino - la preghiera anti-Israele dell’Imam diventa un caso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un sermone destinato a creare forti polemiche. Ladi Brahim Baya, Imam immortalato venerdì scorso nei corridoi del Palazzo Nuovo di, sede dell’ateneo ora occupato, èta un vero e proprioa sé stante. Secondo molti, infatti, lasi è trasformato in un invito esplicito a lottare contro lo Stato ebraico. In un video su YouTube, dal titolo “Cosa ci insegna la Palestina?“, infatti, si vede l’androne di Palazzo Nuovo trasformato in una moschea. Gli studenti sono immortalati seduti insu tappeti stesi a terra ad ascoltare le parole. Dopo la diffusione del video sui social è arrivato l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha contattato telefonicamente il rettore Geuna. Geuna ha risposto: “Il fatto è avvenuto in una situazione di occupazione da parte degli studenti, i quali impediscono da giorni l’accesso a docenti e personale universitario.

Nella Torino delle manifestazioni quotidiane e degli atenei occupati da oltre dieci giorni dall’«intifada studentesca» dei Pro Palestina, esplode il caso per la presenza dell’Imam Brahim Baya a Palazzo Nuovo, una delle sedi occupate dell’Università di Torino. thesocialpost

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 10:36 Da oltre dieci giorni l’ateneo di Torino è occupato dalla manifestazioni Pro Palestina. La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini è intervenuta chiamando il rettore, Stefano Geuna, per ribadire il suo disappunto sulla scelta del corteo di chiamare l’imam della moschea della città in sede. ildifforme

La “jihad” e la preghiera nell’università occupata diventano un caso - La “jihad” e la preghiera nell’università occupata diventano un caso - Baya è fondatore del centro di partecipazione per comunità e giovani Yalla Aurora, molto attivo nella comunità islamica e anche tra i referenti del coordinamento torino per Gaza. Venerdì scorso, in ... torino.repubblica

La preghiera musulmana all'Università di Torino accende il dibattito sulla laicità - La preghiera musulmana all'Università di torino accende il dibattito sulla laicità - All'Università di torino, un episodio recente ha riacceso il dibattito sulla laicità delle istituzioni accademiche. Durante un'occupazione che ha impedito l'accesso al personale e ai docenti per diver ... informazione

Imam nei locali occupati dell'università di Torino per attaccare Israele. Il rettore: "L'università è laica" - Imam nei locali occupati dell'università di torino per attaccare Israele. Il rettore: "L'università è laica" - Stefano Geuna prende le distanze: "Chi occupa fa entrare chi vuole, non abbiamo responsabilità". La rabbia della ministra Bernini ... huffingtonpost