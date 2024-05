"L'Atalanta è una grande squadra, noi faremo la partita che dobbiamo fare" FIRENZE - "Il calcio ha bisogno di riforme e correttivi per ripartire piu' forte di prima". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine di un worshop sul calciomercato in corso a Coverciano. ilgiornaleditalia

Torino, Cairo "coccola" i suoi italiani: "Bellanova campionato spettacolare, Buongiorno con noi da bambino. Un orgoglio" - torino, cairo "coccola" i suoi italiani: "Bellanova campionato spettacolare, Buongiorno con noi da bambino. Un orgoglio" - Il presidente del torino, Urbano cairo ha parlato a margine del Festival della Tv a Dogliani e ha parlato dei suoi gioielli, i tre calciatori granata che sono stati. calciomercato

Cairo al Festival della TV: “Atalanta Non ci sarò e mi dispiace” - cairo al Festival della TV: “Atalanta Non ci sarò e mi dispiace” - Il presidente del torino Fc Urbano cairo, presente al Festival dello TV a Dogliani (Cuneo) ha parlato del torino, della sfida contro l'Atalanta e dei granata convocati in Nazionale. Di seguito le dich ... toronews

TORINO - Cairo: "Bello vedere tre giocatori del Toro in Nazionale" - torino - cairo: "Bello vedere tre giocatori del Toro in Nazionale" - "Tre giocatori del Toro in Nazionale: sono davvero contento, e' una bellissima cosa". Cosi' Urbano cairo, presidente del torino Calcio, a margine di un incontro al Festival della Tv a Dogliani (Cuneo) ... napolimagazine