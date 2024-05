Torino - Cairo | Felice che tre nostri giocatori siano stati convocati in Nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Urbano, presidente del, ha parlato a margine del Festival della Tv di Dogliani, commentando le pre-convocazioni di Luciano Spalletti: “Sono contento che nei 30chiamati ce netre del Toro: è una cosa bellissima perché si tratta di ragazzi cresciuti con noi, uno addirittura nostro da quando era bambino. Ricci l’abbiamo preso dall’Empoli e con noi si è affermato definitivamente, mentre Bellanova aveva già fatto bene all’Inter ma con noi ha fatto una stagione spettacolare“. Sulla gara contro l’Atalanta, invece: “Non ho sensazioni e non ci sarò neanche perché sarò impegnato a Roma con il Giro d’Italia. Ciò che conta è che la squadra si prepari bene. Dispiace aver lasciato punti per strada in partite più facili, ma ne abbiamo anche ottenuti altri contro squadre come Napoli o Milan“. SportFace. .