Tony Effe e Gaia - testo e significato di Sesso e samba

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella miriade di canzoni che puntano a diventare il nuovo tormentone estivo 2024 si aggiunge anche, il nuovo brano diche, insieme a, mixa trap e sonorità latine per un sound perfetto per accompagnare le nostre calde serate estive. Eccodella canzone. “”,del pezzo di, reduce dal successo di Icon, torna più forte che mai con il nuovo singolo. Un brano in cui, insieme a lui, la voce diregala un guizzo latino dal sapore estivo. Sonorità che ricordano il reggaeton, ritornello difficile da togliersi dalla testa e un ritmo tutto da ballare per una canzone in cui gli universi disi fondono per creare una canzone fresca, che ci trasporta nelle notti sudamericane tra attrazione, complicità e desiderio. Il pezzo è accompagnato da un video ambientato in una discarica di automobili in cui i due protagonisti, accompagnati da un incredibile corpo di ballo, hanno la capacità di trasformare la decadenza fatta di auto dismesse e pezzi di veicoli in un palcoscenico perfetto per ballare a ritmo di