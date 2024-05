TNA | Sarà Trent Seven a sfidare Mustafa Ali per il titolo X-Division ad Against All Odds

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo aver sconfitto il suo tag team partner “Speedball” Mike Bailey nel main event di iMPACT,è divenuto a tutti gli effetti il nuovo #1 contender alX-. La sfida controAli, detentore della cintura, andrà in scena venerdì 14 giugno nel Cicero Stadium di Chicago all’interno diAll. BREAKING: @will challenge @Ali X for the TNA XChampionship at #Allon June 14! Streaming LIVE on TNA+ from Cicero Stadium in Chicago.Get tickets NOW: TNA+: pic.twitter.com/MoU347vHGK— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 24, 2024 .