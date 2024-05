Tiro con l’arco - Mauro Nespoli si ferma ai quarti in Coppa del Mondo a Yecheo - ottavi per Tatiana Andreoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Terzultima giornata caldissima nella seconda tappa delladel2024 diconin quel din (Corea del Sud). In scena il tabellone a eliminazione diretta a squadre miste e quello individuale delolimpico, che qualche gioia ha regalato all’Italia. Spedizione nelle squadre miste che per l’Italia si è arrestata subito: nell’olimpicoe Matteo Borsani sono stati sconfitti per 5-1 (38-36, 38-38, 36-35) dalla Francia di Barbelin e Addis. Sconfitta anche per Elisa Roner ed Elia Fregnan nel compound per 157-152 contro la Francia rappresentata da Dodémont e Girard. Pomeriggio invece in cui è cominciato il tabellone a eliminazione diretta nelolimpico, arrivato fino aidi finale. Al maschile Matteo Borsani ha superato il primo turno battendo il messicano Carlos Rojas per 6-2 (28-24, 30-29, 27-28, 30-28), salvo poi venire sconfitto ai sedicesimi dal vietnamita Quoc Phong Le per 6-4 (30-28, 27-26, 28-29, 26-28, 29-28).