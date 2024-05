Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Yecheon 2024 | Nespoli si ferma ai quart - Andreoli agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nessun italiano in finale in Corea del Sud, dove è in corso la tappa dideldiconin quel di. In campo maschile, nel ricurvo, Maurosi èto aii di finale, perdendo per 6-4 contro il turco Yildirmis, dopo aver battuto lo spagnolo Gonzalez, il kazako Zhangbyrbay e l’iraniano Golshani. Matteo Borsani e Federico Musolesi hanno vinto al primo turno rispettivamente contro il messicano Rojas e il colombiano Arcila Arango, quindi hanno perso al secondo turno per mano del vietnamita Le e del turco Yildirmis. Nel torneo femminile, la migliore delle azzurre è Tatiana, che ha esordito battendo la kazaka Tursunbek, quindi ha piegato l’indonesiana Choirunisa, dovendosi però arrendere alla turca Gokkir, che nel turno precedente aveva eliminato Chiara Rebati, partita con una vittoria all’esordio contro l’iraniana Pourmahani. Fuori già al primo turno altre due azzurre:Lucilla Boari contro la vietnamita Loc e Roberta Di Francesco sconfitta dall’olandese Schloesser.