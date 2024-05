Tiro a volo - Gabriele Rossetti approda alle Olimpiadi nonostante l’esclusione dalla finale degli Europei! Azzurri d’argento a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)stacca il pass olimpico nominale attraverso il ranking e completa il contingente dell’Italia delper Parigi 2024: aglisenior 2024 di Lonato del Garda, manifestazione che mette in palio l’ultimo pass non nominale diretto per i Giochi, néné Cassandrono all’ultimo atto dello skeet maschile e dunque il primo dei duecitati può fare festa, chiudendo in testa alla classifica che lo spedisce direttamente in Francia. Argento per glinella graduatoria a. Inci saranno, invece, il britannico Karl Frederick Killander, che si giocherà allo spareggio con il tedesco Sven Korte il primo posto nelle qualificazioni a quota 124/125, mentre per il terzo posto si scontreranno l’ucraino Andriy Kobzaruk e l’atleta individuale neutrale Anatolii Semenenko, con 123/125, mentre per gli ultimi due posti nell’ultimo atto spareranno il norvegese Jorgen Engen, il ceco Daniel Korcak e l’altro britannico Mitchell Brooker-Smith, con 122/125.